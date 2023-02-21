Девятков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девятков ?
Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девятков Георгий
Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девятков Валерий
Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девятков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна