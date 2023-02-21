Девятков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятков ?

Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятков Георгий

Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткова Евдокия Савватиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятков Валерий

Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Девяткова Евдокия Савватиевна

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