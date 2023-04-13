Шевнин Матвей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Шевнин Осип Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шевнинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно