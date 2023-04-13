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Шевнин Матвей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Шевнин Осип Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шевнинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно