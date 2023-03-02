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Никифоров Евдоким Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Федор Алексеевич

Мать: Никифорова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Никифоров Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия (Саввична)

Рождение ребёнка
29.04.1917

Сын: Никифоров Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия (Саввична)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анастасия (Саввична)

Смерть
Неизвестно
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