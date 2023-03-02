Никифоров Евдоким Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Никифоров Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия (Саввична)
Рождение ребёнка
29.04.1917
Сын: Никифоров Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия (Саввична)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно