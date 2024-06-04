Рохин Родион Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рохин Родион Семенов

Место рождения

поч. Рохинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Рохин Семен Васильев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1752

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