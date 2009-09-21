Тарасов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1939
Дата смерти21.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1939
Рождение ребёнка
28.06.1968
Дочь: Сильченко Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Тарасова Вера Александровна
Рождение ребёнка
09.12.1971
Сын: Тарасов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Тарасова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2009