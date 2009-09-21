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Тарасов Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1939

Дата смерти

21.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1939

Отец: Тарасов Николай Игнатьевич

Мать: Тарасова Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
28.06.1968

Дочь: Сильченко Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Тарасова Вера Александровна

Рождение ребёнка
09.12.1971

Сын: Тарасов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Тарасова Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Вера Александровна

Смерть
21.09.2009
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