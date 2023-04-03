Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1831 и 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Акинин Пётр

Рождение ребёнка
1857

Сын: Акинин Иван

Отец ребёнка: Акинин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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