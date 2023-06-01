Моисеенко Федос Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти28.01.1961
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
20.04.1905
Дочь: Елизавета Кононовна
Мать ребёнка: Моисеенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.?.1907
Дочь: Елена Федосовна
Мать ребёнка: Моисеенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1909
Мать ребёнка: Моисеенко Домна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеенко Мария Ивановна
Смерть
28.01.1961