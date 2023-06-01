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Моисеенко Федос Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

28.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Моисеенко Конон Васильевич

Мать: Моисеенко Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1905

Дочь: Елизавета Кононовна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.?.1907

Дочь: Елена Федосовна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Ивановна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Моисеенко Иван Федосович

Мать ребёнка: Моисеенко Домна Дмитриевна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Домна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Мария Ивановна

Смерть
28.01.1961