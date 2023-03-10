Романенко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Николай Владимирович

Романенко Николай Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Антонина

Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Антонина

г.Наманган, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Антонина

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Антонина

г.Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Антонина

Место жительства
Неизвестно
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Курманаевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close