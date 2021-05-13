Климов Алексей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1929
Дата смерти13.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Агрофена Викуловна
Рождение ребёнка
06.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Агрофена Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.2021
Похороны
Неизвестно
Дьяково. Новое кладбище