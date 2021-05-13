Климов Алексей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Алексей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1929

Дата смерти

13.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Агрофена Викуловна

Рождение ребёнка
06.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Агрофена Викуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Агрофена Викуловна

Смерть
13.05.2021
Похороны
Неизвестно
Дьяково. Новое кладбище
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