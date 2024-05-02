Федор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Гаврило Федорович

Мать ребёнка: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1744
Лещёвка, Свердловский район, Северный край

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