Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Гаврило Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Егор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Степан Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1744
Лещёвка, Свердловский район, Северный край