Зуева Анастасия Петровна
Место рожденияМантуровский район Костромского уезда
Дата рождения18.10.1910
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Мантуровский район Костромского уезда
Бракосочетание
1939
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Анастасия была из богатой семьи, медвежьих губ непроедала в отцовской семье
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зуев Николай Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
16.05.1947
Сын: Зуев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
18.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зуев Александр Лаврович
Петрушино Мантуровского Костромской области
Похороны
1993
Украина Беляевка Одесской
Смерть
1993
Украина Беляевка Одесской обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость