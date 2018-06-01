Антипкин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипкин Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1957

Дата смерти

01.06.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1981

Сын: Антипкин Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.06.2018

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