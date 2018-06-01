Антипкин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1957
Дата смерти01.06.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1981
Сын: Антипкин Алексей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.06.2018