Маринин Владимир
Место рожденияКосаревский леспромхоз, Подосиновский район
Дата рождения16.04.1938
Дата смертиОколо 23.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1938
Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Маринин Василий
Мать ребёнка: Маринина Нина
деревня Панасюк Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маринина Нина
щеткино дер, кировский район
Смерть
Около 23.06.2019
демьяново, подосиновский район, кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
демьяновское кладбище