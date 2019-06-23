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Маринин Владимир

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Место рождения

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район

Дата рождения

16.04.1938

Дата смерти

Около 23.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1938

Отец: Маринин Василий Григорьевич

Мать: Маринина Александра Ивановна

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Маринин Василий

Мать ребёнка: Маринина Нина

деревня Панасюк Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маринина Нина

щеткино дер, кировский район
Смерть
Около 23.06.2019
демьяново, подосиновский район, кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
демьяновское кладбище
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