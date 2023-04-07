Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Анастасия Михайловна
Анастасия Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1708
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михаил Степанович
1681 г.р.
Мать
Матрена Петровна
1681 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец:
Михаил Степанович
Мать:
Матрена Петровна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь