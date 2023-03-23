Новгородова Акилина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова Акилина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

07.02.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1804

Сын: Новгородов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Новгородов Михаил Васильевич

Ивановская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородов Михаил Васильевич

Смерть
07.02.1841
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