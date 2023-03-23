Новгородова Акилина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти07.02.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1804
Сын: Новгородов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Новгородов Михаил Васильевич
Ивановская, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1841