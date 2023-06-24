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Хлопина Милена Николаевна

Место рождения

Рпг Кузино

Дата рождения

31.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1993

Отец: не указан

Мать: Мохнаткина Галина Евгеньевна

Рпг Кузино
Рождение ребёнка
22.03.2012

Дочь: Хлопина Дарья Романовна

Отец ребёнка: Хлопин Роман Евгеньевич

Бракосочетание
25.03.2016

Муж: Хлопин Роман Евгеньевич

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.2017

Сын: Хлопин Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Хлопин Роман Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.03.2023

Сын: Хлопин Павел Романович

Отец ребёнка: Хлопин Роман Евгеньевич