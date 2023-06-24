Хлопина Милена Николаевна
Место рожденияРпг Кузино
Дата рождения31.10.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1993
Отец: не указан
Рпг Кузино
Рождение ребёнка
22.03.2012
Дочь: Хлопина Дарья Романовна
Отец ребёнка: Хлопин Роман Евгеньевич
Бракосочетание
25.03.2016
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.2017
Отец ребёнка: Хлопин Роман Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.03.2023
Отец ребёнка: Хлопин Роман Евгеньевич