Алексеева (Питьёва) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1928
Дата смерти01.09.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928
Отец: Питьёв Павел Данилович
Мать: Питьёва Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2000