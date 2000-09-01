Алексеева (Питьёва) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Питьёва) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1928

Дата смерти

01.09.2000

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928

Отец: Питьёв Павел Данилович

Мать: Питьёва Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Анатолий Иванович

Смерть
01.09.2000
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