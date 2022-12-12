Алешин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932
Отец: Алёшин Степан
Мать: Горбачева Мария
Рождение ребёнка
19.04.1958
Мать ребёнка: Алешина Мария Ильинична
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Мария Ильинична
Княгинино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно