Алешин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешин Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1932

Отец: Алёшин Степан

Мать: Горбачева Мария

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Алешин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Алешина Мария Ильинична

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Мария Ильинична

Княгинино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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