Бормашенко (Шленкевич) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормашен Израиль
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шима
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэйла
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормашен Лёва
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барбас Уля
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормашен Моисей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бормашен Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно