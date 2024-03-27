Бормашенко (Шленкевич) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормашенко (Шленкевич) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич

Мать: Шленкевич Шейна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормашен Израиль

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шима

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бэйла

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормашен Лёва

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барбас Уля

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормашен Моисей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормашен Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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