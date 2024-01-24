Солопова (Скоморохова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоморохов Иван
Рождение ребёнка
17.10.1959
Сын: Солопов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Солопов Алексей Михайлович
Скоковка, Баклановская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоренко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Солопов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Солопов Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно