Карева Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти02.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1937
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1937 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Ночка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1944 по 1945
Измаил, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1944 по 1944
Место жительства
С 1945 по 1958
Место жительства
С 1958 по 1960
Место жительства
С 1961 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1990
Место жительства
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1990