Карева Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Галина Алексеевна

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

02.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
По 1937
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1937 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Ночка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1944 по 1945
Измаил, Одесская обл., Украина
Место жительства
С 1944 по 1944
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 1960
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1961 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
02.02.1990
Москва, город федерального значения Москва
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