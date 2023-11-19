Савельева Ефимья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1912
Дата смерти25.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Зинаида Кирилловна
Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Павел Кириллович
Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
17.06.1950
Дочь: Логинова (Савельева) Любовь Кирилловна
Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич
Смерть
25.03.1980