Савельева Ефимья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Ефимья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1912

Дата смерти

25.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Кириллович

Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Зинаида Кирилловна

Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Павел Кириллович

Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
17.06.1950

Дочь: Логинова (Савельева) Любовь Кирилловна

Отец ребёнка: Савельев Кирилл Яковлевич

Смерть
25.03.1980

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