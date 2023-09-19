Шестакова (Копорушкина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1951
Отец: Шестаков Михаил Васильевич
Мать: Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
25.01.1977
Дочь: Инна Фёдоровна
Отец ребёнка: Копорушкин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Копорушкин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копорушкин Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра