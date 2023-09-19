Шестакова (Копорушкина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Копорушкина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1951

Отец: Шестаков Михаил Васильевич

Мать: Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
25.01.1977

Дочь: Инна Фёдоровна

Отец ребёнка: Копорушкин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Копорушкин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копорушкин Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Нягань, город Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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