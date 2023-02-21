Данилов Георгий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Георгий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1940

Дата смерти

01.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1940

Отец: Данилов Ефим Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Данилов Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анфиса Прокопьевна

Смерть
01.06.1988
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