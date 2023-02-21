Данилов Георгий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1940
Дата смерти01.06.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1940
Отец: Данилов Ефим Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Данилов Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Данилова Анфиса Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1988