Катаева (Сюткина) Анна Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1848 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
53. 2 июня 1848 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапкиной Слудской земской (волости) крестьянин г. Строгановой Егор Ульянов Катаев, 18 лет от рождения, православного исповедания, первым браком, ... Показать все
Смерть
Неизвестно