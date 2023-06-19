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Катаева (Сюткина) Анна Ларионовна

Место рождения

Сюткина, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюткина, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.06.1848 ст.

Муж: Катаев Георгий Ульянович

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
53. 2 июня 1848 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапкиной Слудской земской (волости) крестьянин г. Строгановой Егор Ульянов Катаев, 18 лет от рождения, православного исповедания, первым браком, ... Показать все
Смерть
Неизвестно