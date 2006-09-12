Степанова (Глотова) Александра Иосиповна
Место рождения
Дата рождения25.05.1919
Дата смерти12.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махлаков Алексей
Отец ребёнка: Степанов Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2006