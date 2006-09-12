Степанова (Глотова) Александра Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Глотова) Александра Иосиповна

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Место рождения

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

25.05.1919

Дата смерти

12.09.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махлаков Алексей

Отец ребёнка: Степанов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Тимофей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Тимофей Андреевич

Смерть
12.09.2006
Знаменка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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