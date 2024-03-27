Биктимирова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1913
Сын: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
Отец ребёнка: Биктимиров Гибат
д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зулейха Гибатовна
Отец ребёнка: Биктимиров Гибат
д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно