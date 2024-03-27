Биктимирова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиктимирова ?

Биктимирова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1913

Сын: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Отец ребёнка: Биктимиров Гибат

д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулейха Гибатовна

Отец ребёнка: Биктимиров Гибат

д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close