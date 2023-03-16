Баркова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Либровская Анна Стефановна
Отец ребёнка: Барков Стефан
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Баркова Надежда Стефановна
Отец ребёнка: Барков Стефан
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Якубова Флена Стефановна
Отец ребёнка: Барков Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барков Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барков Стефан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно