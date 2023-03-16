Баркова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Либровская Анна Стефановна

Отец ребёнка: Барков Стефан

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Баркова Надежда Стефановна

Отец ребёнка: Барков Стефан

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Якубова Флена Стефановна

Отец ребёнка: Барков Стефан

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Платон Степанович

Отец ребёнка: Барков Стефан

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Стефан

Место жительства
Неизвестно
Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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