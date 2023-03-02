Рузина (Рузина) Елизавета Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузина (Рузина) Елизавета Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хабад Ольга Самуиловна

Отец ребёнка: Рузин Зельман Гершевич

Рождение ребёнка
06.06.1924

Сын: Рузин Авраам

Отец ребёнка: Рузин Зельман Гершевич

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рузин Зельман Гершевич

Смерть
1941
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