(Бурмакинский) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти03.03.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Бурмакинский) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бурмакинский Алексей Андреев
Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов
Бурмакинский Алексей Андреевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Бурмакина Ярославского уезда Андрея Ивановича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1786 году рукоположен ... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Бурмакинский) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бурмакинский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Бурмакинский) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Бурмакинский) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов
Смерть
03.03.1816