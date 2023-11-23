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(Бурмакинский) Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

03.03.1816

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Бурмакинский) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бурмакинский Алексей Андреев

Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов

Бурмакинский Алексей Андреевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Бурмакина Ярославского уезда Андрея Ивановича. С 1773 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1786 году рукоположен ... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Бурмакинский) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бурмакинский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Бурмакинский) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Бурмакинский) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Неизвестно Андрей Иванов

Смерть
03.03.1816

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