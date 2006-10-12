Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения15.07.1923
Дата смерти12.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923
д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв Василий Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв Василий Николаевич
Смерть
12.10.2006