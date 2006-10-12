Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна 15.07.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горохов (Горохов) Екатерина Михайловна

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

15.07.1923

Дата смерти

12.10.2006

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923

Отец: Горохов Михаил Артемьевич

Мать: Горохова (Киселева) Анна Ивановна

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
19.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Василий Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Василий Николаевич

Смерть
12.10.2006

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