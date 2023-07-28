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Шохин Степан Ильич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

28.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шохин Илья Анисимович

Мать: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шохин Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Шохина Степанида Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шохина (Шохина) Акулина Степановна

Мать ребёнка: Шохина Степанида Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шохина (Шохина) Евфросинья Степановна

Мать ребёнка: Шохина Степанида Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
28.04.1902

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