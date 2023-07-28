Шохин Степан Ильич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти28.04.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Шохин Илья Анисимович
Мать: Шохина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шохина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шохина (Шохина) Акулина Степановна
Мать ребёнка: Шохина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шохина (Шохина) Евфросинья Степановна
Мать ребёнка: Шохина Степанида Ивановна
Смерть
28.04.1902