Труфанова Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1920

Сын: Труфанов Петр Иванович

Отец ребёнка: Труфанов Иван

Рождение ребёнка
28.02.1938

Сын: Труфанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Труфанов Иван

Сомовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Труфанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Труфанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труфанова Ольга Ивановн

Отец ребёнка: Труфанов Иван

Смерть
Неизвестно
Шмаровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область