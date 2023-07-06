Труфанова Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1920
Отец ребёнка: Труфанов Иван
Рождение ребёнка
28.02.1938
Отец ребёнка: Труфанов Иван
Сомовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труфанов Василий Иванович
Отец ребёнка: Труфанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труфанова Ольга Ивановн
Отец ребёнка: Труфанов Иван
Смерть
Неизвестно
Шмаровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область