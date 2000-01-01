Коваль Владимир Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Владимир Прокофьевич

Коваль Владимир Прокофьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Коваль Прокофий Игнатьевич

Мать: не указана

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close