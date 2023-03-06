Авясова (Воронова) Ирина Вячеславовна
Место рожденияСосновый Бор, Ленинградская обл
Дата рождения25.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1977
Отец: Воронов Вячеслав
Мать: Любовь Николаевна
Сосновый Бор, Ленинградская обл
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авясов ?
Сосновый Бор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авясов ?
Место жительства
Неизвестно