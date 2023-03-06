Авясова (Воронова) Ирина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авясова (Воронова) Ирина Вячеславовна

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Место рождения

Сосновый Бор, Ленинградская обл

Дата рождения

25.04.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

1954 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1977

Отец: Воронов Вячеслав

Мать: Любовь Николаевна

Сосновый Бор, Ленинградская обл
Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авясов ?

Сосновый Бор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авясов ?

Место жительства
Неизвестно
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