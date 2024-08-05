Владиславлева Любовь Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владиславлев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Владиславлев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Владиславлев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Владиславлев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Владиславлев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Владиславлев Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно