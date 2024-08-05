Владиславлева Любовь Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владиславлева Любовь Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владиславлев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владиславлев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Владиславлев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Владиславлев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Владиславлев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Владиславлев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Владиславлев Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно

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