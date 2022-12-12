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Зорькин Матвей Степанович

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Место рождения

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

28.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гуляева Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учуева Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боричева Антонина Матвеевна

Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рискина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чукурова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорькина Татьяна Максимовна

Смерть
28.03.1969
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
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