Зорькин Матвей Степанович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти28.03.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гуляева Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учуева Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боричева Антонина Матвеевна
Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рискина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чукурова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Зорькина Татьяна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1969