Биктимирова (Биктимирова) Гульсина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимирова (Биктимирова) Гульсина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931

Отец: Биктимиров Нургали Биктимирович

Мать: Биктимирова Минлезямал Набиулловна

Рождение ребёнка
10.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно