Гурина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.

Дочь: Бондарева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурина Анисья Алексеевна

Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимочкина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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