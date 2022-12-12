Гурина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1882 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.01.1884 ст.
Дочь: Бондарева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурина Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимочкина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Гурин Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно