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Шеметов Илья
Шеметов Илья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шеметов Иван
1797 г.р.
Мать
Шеметова (Шеметова) Арина
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1816
Отец:
Шеметов Иван
Мать:
Шеметова Арина
Смерть
Неизвестно
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