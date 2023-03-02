Шеметов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1816

Отец: Шеметов Иван

Мать: Шеметова Арина

Смерть
Неизвестно
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