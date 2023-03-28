Серяченко Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.1996
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1998
Дочь: Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Серяченко Ирина Владимировна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.2006
Сын: Серяченко Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Серяченко Ирина Владимировна