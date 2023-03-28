Серяченко Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серяченко Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.1996

Жена: Серяченко Ирина Владимировна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1998

Дочь: Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Серяченко Ирина Владимировна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.2006

Сын: Серяченко Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Серяченко Ирина Владимировна

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