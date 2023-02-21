Чайкина (Касаткина) Акулина Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Касаткина) Акулина Панфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1878

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касаткин Панфил

Мать: не указана

Смерть
После 1878
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