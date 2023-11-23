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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1640 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоаким

Рождение ребёнка
1666

Сын: Василий Иоакимов

Отец ребёнка: Иоаким

Василий Иоакимович (1666 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил священником в том же селе. Жена его Ксения Моисеевна (1661-?). Дети: Иван, дьячок.... Показать все
Рождение ребёнка
1670

Сын: Дементий Иоакимов

Отец ребёнка: Иоаким

Дементий Иоакимович (1670 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. С 1705 года — священник села Красного Рыбинского уезда2 . В 1715 году по указу епископа ... Показать все
Рождение ребёнка
1674

Сын: Иван Иоакимов

Отец ребёнка: Иоаким

Иван Иоакимович (1674 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: РГАДА ф.350 оп.1 д.483 РГАД... Показать все
Смерть
Неизвестно

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