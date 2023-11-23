Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоаким
Рождение ребёнка
1666
Сын: Василий Иоакимов
Отец ребёнка: Иоаким
Василий Иоакимович (1666 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил священником в том же селе. Жена его Ксения Моисеевна (1661-?). Дети: Иван, дьячок.... Показать все
Рождение ребёнка
1670
Сын: Дементий Иоакимов
Отец ребёнка: Иоаким
Дементий Иоакимович (1670 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. С 1705 года — священник села Красного Рыбинского уезда2 . В 1715 году по указу епископа ... Показать все
Рождение ребёнка
1674
Сын: Иван Иоакимов
Отец ребёнка: Иоаким
Иван Иоакимович (1674 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: РГАДА ф.350 оп.1 д.483 РГАД... Показать все
Смерть
Неизвестно