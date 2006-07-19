Жуков Юрий Николаевич
Место рожденияХутор Черепаново,Пришекснинского района,Ершовского с/с
Дата рождения06.05.1936
Дата смерти19.07.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936
Отец: Жуков Николай
Хутор Черепаново,Пришекснинского района,Ершовского с/с
Рождение ребёнка
03.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Нина Викторовна
Рождение ребёнка
27.11.1963
Дочь: Смирнова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Жукова Нина Викторовна
Смерть
19.07.2006