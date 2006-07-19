Жуков Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Юрий Николаевич

Жуков Юрий Николаевич

Место рождения

Хутор Черепаново,Пришекснинского района,Ершовского с/с

Дата рождения

06.05.1936

Дата смерти

19.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1936

Отец: Жуков Николай

Мать: не указана

Хутор Черепаново,Пришекснинского района,Ершовского с/с
Рождение ребёнка
03.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Нина Викторовна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1963

Дочь: Смирнова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Жукова Нина Викторовна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
19.07.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close