Лепехин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно (Лепехина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Лепехина (Павлова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуммель (Лепехина) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Лепехина (Павлова) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно