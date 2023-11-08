Лепехин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно (Лепехина) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Лепехина (Павлова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуммель (Лепехина) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Лепехина (Павлова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепехина (Павлова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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