Ромашин Савелий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Дементий Миронович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Ромашина Прасковья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Савельевна
Мать ребёнка: Ромашина Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Савельевна
Мать ребёнка: Ромашина Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Ромашина Прасковья
Смерть
Неизвестно