Ромашин Савелий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашин Савелий Дементьевич

Ромашин Савелий Дементьевич

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Дементий Миронович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ромашин Петр Савельевич

Мать ребёнка: Ромашина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Савельевна

Мать ребёнка: Ромашина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Савельевна

Мать ребёнка: Ромашина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ромашин Иван Савельевич

Мать ребёнка: Ромашина Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close