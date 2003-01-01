Пантенков Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1948
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пантенкова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1976
Сын: Пантенков Григорий Вячеславович
Мать ребёнка: Пантенкова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006