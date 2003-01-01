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Пантенков Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1948

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пантенкова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1976

Сын: Пантенков Григорий Вячеславович

Мать ребёнка: Пантенкова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантенкова Наталья Григорьевна

Смерть
2006
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