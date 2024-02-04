Кузнецов Кирилл Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти10.10.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кузнецов Егор Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Зоя Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Порфирий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1928
Дочь: Каулина (Кузнецова) Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Долгова) Матрена Афансьевна
Смерть
10.10.1942