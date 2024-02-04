Кузнецов Кирилл Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Кирилл Егорович

Кузнецов Кирилл Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

10.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кузнецов Егор Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Зоя Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Порфирий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1928

Дочь: Каулина (Кузнецова) Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Долгова) Матрена Афансьевна

Смерть
10.10.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.