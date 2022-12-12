Володин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953
Отец: Володин Василий Тимофеевич
Мать: Лидия Петровна
Бракосочетание
30.12.1983
Рождение ребёнка
21.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыбакова Галина Владимировна
Рождение ребёнка
27.05.1986
Дочь: Володина Вера Владимировна
Мать ребёнка: Цыбакова Галина Владимировна