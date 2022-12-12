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Володин Владимир Васильевич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.06.1953

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953

Отец: Володин Василий Тимофеевич

Мать: Лидия Петровна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
30.12.1983

Жена: Цыбакова Галина Владимировна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыбакова Галина Владимировна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1986

Дочь: Володина Вера Владимировна

Мать ребёнка: Цыбакова Галина Владимировна

Балашиха, Балашиха, Московская область
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