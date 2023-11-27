Рахметов Нургали
Место рожденияКазахстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахметов Рахмет
Мать: Рахметов Каныш (Капыш)
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахметов Нурмукан
Мать ребёнка: Рахметов Сабира
Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахметов Сабира
Смерть
1985