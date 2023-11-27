Рахметов Нургали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахметов Нургали

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахметов Рахмет

Мать: Рахметов Каныш (Капыш)

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахметов Нурмукан

Мать ребёнка: Рахметов Сабира

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахметов Сабира

Смерть
1985
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